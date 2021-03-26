اليوم السابع
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شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألف جنية لأسرة المتوفى و25 للمصاب بحادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 09:52 م
شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألف جنية لأسرة المتوفى و25 للمصاب بحادث قطارى سوهاج حادث قطار سوهاج
كتب لؤى على

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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسئولين في الأزهر، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لصرف مساعدة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى، و25 ألف للمصاب في حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع اليوم الجمعة جراء تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.


كما اطمأن فضيلته على اتخاذ كافة الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاجه لاستقبال مصابي الحادث الأليم، مؤكدا تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين في مصابهم الأليم، الذي هو مصاب جلل للشعب المصري كله، داعيا المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطار سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

 من جانبه، صرح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الأليم، كما أعلن المحرصاوي استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة، والتي تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

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شيخ الأزهر

حادث قطار سوهاج

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