شعبة الأدوية: لدينا مخزون كافى لـ9 أشهر من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

كتبت ـ سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم المخزون من المكملات الغذائية فيتامين سى والزنك والمستلزمات الطبية من المطهرات والكحول والكمامات وغيرها يكفى حاجة الاستهلاك المحلى خلال مواجهة الموجة الثالثة من كورونا بما يتراوح من 6 إلى 9 أشهر، كما أن هناك كميات إضافية للتصدير بعد ارتفاع إنتاجية المصانع المحلية من هذة المنتجات خلال الفترة الماضية.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عدد المصانع التى تعمل فى مجال المستلزمات الطبية اللازمة لكورونا تقدر بنحو 50 مصنع وجميعها مستعدة لتوفير كافة الاحتياجات التى يطلبها السوق المحلى، موضحا أن التخوف القادم من ارتفاع الاصابات خلال شعر إبريل يعود إلى زيادة التجمعات خلال شهر رمضان المبارك والاختلاط الكبير بين الأسر والعائلات الذى يهدد بارتفاع معدل الإصابات، ولابد من أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وعدم التهاون خاصة بعد بدء ارتفاع الاصابات بصورة كبيرة فى الدول الأوروبية وحول العالم.

وتابع رئيس شعبة الأدوية ، إن حجم الإقبال على أدوية كورونا فى الأسواق لايزال مستقر مقارنة بالفترة الأولى من ظهور الفيروس خلال العام الماضى ، واستطاعت الحكومة المصرية أن تتخذ كافة الاستعدادات المواجهة للفيروس والتى ظهرت على استقرار الأوضاع فى مصر فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل الاصابات على مستوى العالم إلى آلاف فى الكثير من الدول.

وأوضخ، إن شركات الأدوية ستعقد اجتماع موسع مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء للتعرف على رؤية الهيئة لمستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر، خاصة وأن هناك ما يقرب من 50 مصنع يقوم يإنتاج أدوية كورونا من المكملات الغذائية حاليا ويحصل على التراخيص للانتاج خلال شهرين فقط منذ أزمة انتشار كورونا وتدخل هيئة سلامة الغذاء لضخ كميات من الأدوية فى السوق المحلى.