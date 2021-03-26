شباب الصعيد يتبرعون بـ200 كيس دم لمصابى القطار حتى الآن.. صور

كتب الأمير نصرى - حسن عبد الغفار

قالت الدكتورة إيمان سلامة بقسم كلينك باثولوجى ببنك نقل الدم بمستشفى سوهاج الجامعى، إن الأهالى شباب وكبار وفتيات أقبلوا بكثافة للتبرع بالدم لمصابى القطار.

وأكدت إيمان سلامة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأكياس التى تم التبرع بها وصل إلى 200 كيس دم.

وفى نفس السياق، قام عدد من شباب الصعيد بكل محافظات الجنوب من المنيا إلى أسوان، فور وقوع حادث تصادم قطارى سوهاج، بتقديم الدعم والمساعدة فى نقل المصابين، والتبرع بالدم لصالح مصابى الحادث .

وسطر الشباب ملحمة وطنية كبيرة، فقد تفوق المتبرعين على عدد الوحدات المتاحة للتبرع بالدم وذلك بمستشفى طهطا وسوهاج الجامعى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد لتطويره، مؤكدا أن التحدى الكبير الذى تواجه الدولة هو تطوير المرفق وفى نفس الوقت استمراره للمواطنين، مؤكدا:" لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع".

ووجه رئيس الوزراء رسالة للشعب المصرى، قائلا: "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد.. والموضوع يستغرق وقتاً"، مضيفا: "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث.. وتطوير منظومة السكة الحديد يقلل العنصر البشرى ويقلل الحوادث".



التبرع-بالدم



أهالى-سوهاج-يتبرعون-بـ200-كيس-دم-لمصابى-القطار-(1)



أهالى-سوهاج-يتبرعون-بـ200-كيس-دم-لمصابى-القطار-(2)



جانب-من-التبرع-بالدم-لمصابى-حادث-قطارى-سوهاج-(1)



جانب-من-التبرع-بالدم-لمصابى-حادث-قطارى-سوهاج-(2)



شباب-الصعيد-يتبرعون-بالدم-لصالح-المصابين-بمستشفيات-سوهاج..-صور-(1)



شباب-الصعيد-يتبرعون-بالدم-لصالح-المصابين-بمستشفيات-سوهاج..-صور-(2)



شباب-الصعيد-يتبرعون-بالدم-لصالح-المصابين-بمستشفيات-سوهاج..-صور-(3)