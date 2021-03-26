"سامح" يأكل ويشرب ويتصفح الإنترنت بقدم واحدة والتحق بكلية القرآن.. صور

بنى سويف هانى فتحى

حادث قطار غير حياة الشاب "سامح جمال"، والذى قهر إعاقته واستطاع أن يلتحق بكلية القرآن بمدينة طنطا.



والتقى "اليوم السابع" مع سامح جمال خلف الدهيلى، صاحب الـ33 عاما، والذى تعرض لحادث قطار منذ 17 عاما، نجم عنه بتر ثلاثة من أطرافه.

وقال سامح، إنه تعرض لحادث قطار أثناء عودته من مدرسته بمدينة بنى سويف نجم عنه بتر فى ذراعيه وقدمه ولم يتبق منه سوى قدم واحدة.

وأضاف سامح، أن الحادث كان بمثابة تغير فى حياته حيث التحق بعدها بمعهد القراءات بمدينة بنى سويف لمد ثمانية أعوام ثم التحق بعدها بكلية القرآن بمدينة طنطا.

وأكد سامح، أنه متزوج ولديه ثلاث من الأطفال ويمارس حياته بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن قراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب أهم هواياته، متابعا أنه يستخدم قدمه اليمنى فى الأكل والشرب ودخول الحمام وتصفح الكتب ومواقع التواصل الاجتماعى، ويستخدم قدمه فى استخدام الهاتف.



الابن يقبل والده



سامح الدهيلى



سامح يستخدم قدمه فى الكتابة على اللاب توب



سامح يشرب بقدمه