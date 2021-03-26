اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 07:20 ص
خالد صلاح
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زعيم حزب إيطالى يطالب أوروبا باتباع سياسة التوزيع العادل للقاحات كورونا

الجمعة، 26 مارس 2021 07:00 ص
زعيم حزب إيطالى يطالب أوروبا باتباع سياسة التوزيع العادل للقاحات كورونا لقاح _صورة أرشيفية
روما أ ش أ

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حث الأمين العام للحزب الديمقراطى الايطالى انريكو ليتّا، قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبى وزعماء الدول الأعضاء على "التحدث بصوت واحد" بشأن السياسات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل عادل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن انريكو قوله ، إنه فى اجتماعنا تم التأكيد على أنه بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية المواطنين وضمان التحرر من الوباء فى أسرع وقت ممكن، إنها مسؤولية تاريخية وعلى الجميع أن يعى بأن التوزيع العادل للقاحات هو الطريق الأفضل.

 

وفى السياق ذاته، قدم برنامج دولى تم إعداده لإيصال لقاحات فيروس كورونا إلى العالم 20 مليون جرعة لقاح إلى 20 دولة فى الأسبوع الأول من التوزيع، وفقاً لما ذكره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة.

 

وقال غيبرييسوس فى مؤتمر صحفي: "كان هذا أسبوعاً تاريخياً لكوفاكس، إذ بدأت عمليات التطعيم الأولى فى غانا وساحل العاج"، وأضاف: "إجمالاً، قدم كوفاكس 20 مليون جرعة من اللقاح إلى 20 دولة".


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