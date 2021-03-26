روسيا تشهد عاصفة رعدية وتساقط الثلوج فى ظاهرة طبيعية لأول مرة.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعيش مدن روسيا حالة من الأجواء الشتوية شديدة البرودة التى تحدث فى هذا التوقيت من كل عام، وذلك فى ظل انتشار العواصف الثلجية وتساقط الثلوج التى تغطى الكثير من المدن، ولكن شهدت أحد مناطق روسيا ظاهرة طبيعية تعد هى الأول فى تاريخ البحوث الجوية فى منطقة بحيرة البايكال، والتى تمثلت فى هبوب عاصفة رعدية رافقها تساقط الثلوج الكثيفة.

وشهدت منطقة زابايكاليه فى روسيا - الواقعة عند التقاء نهرى تشيتا واينجود وتبعد عن العاصمة موسكو مسافة تزيد عن 6000 كيلو متر - هذه الظاهرة الطبيعية التى تعد هى الأول فى تاريخ البحوث الجوية فى منطقة بحيرة البايكال، حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالات الأنباء الروسية.



العاصفة فى روسيا



صور العاصفة فى روسيا

وأظهرت لقطات عرضتها شبكة الأخبار الروسية، أحد سكان منطقة زابايكاليه فى روسيا، وهو يصور العاصفة الشديدة ويُسمع فى الخليفة صوت الرعد بقوة ويصاحبها فى نفس الوقت تساقط كثيف للثلوج فى هذه الظاهرة الأولى كما أفادت المصادر الرسمية.



لقطات من الفيديو



تساقط ثلوج خلال العاصفة

وعلى جانب آخر، تتعرض الكثير من المدن الروسية خاصة الواقعة فى الجانب السيبيرى لأجواء شتوية شديدة البرودة مع استمرار العواصف الثلجية التى تسبب عرقلة للحركة المرورية وتقطع الشوارع لأيام بسبب الثلوج التى تملء المدن، وفى هذا الإطار، تعرضت مقاطعة إركوتسك السيبيرية فى روسيا لعاصفة شديدة ورافقتها رياح قوية بلغت سرعتها نحو 30 مترا فى الثانية.

ويشار إلى أنه فى سيبيريا، ساعدت فرقة إنقاذ، مجموعة من السياح علقوا وسط العاصفة الأخيرة، وأظهرت لقطات الفيديو السياح وهم لا يستطيعون الوقوف بتوازن خلال العاصفة القوية، حيث تواجد فى منطقة ضربتها الرياح الشديدة فى مقاطعة إركوتسك خلال رحلة سياحية.