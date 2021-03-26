اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 09:05 م
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رسائل وزيرة التضامن بشأن حادث قطارى سوهاج.. إنفوجراف

الجمعة، 26 مارس 2021 08:26 م
رسائل وزيرة التضامن بشأن حادث قطارى سوهاج.. إنفوجراف رسائل وزيرة التضامن بشأن حادث قطارى سوهاج

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى مؤتمر صحفى من سوهاج، بشأن حادث تصادم القطارين، إنه يتم التنسيق مع النيابة ووزارة الصحة والنيابة العامة لمعرفة من توفاهم الله وبناء على تعليمات الرئيس سيتم مضاعفة التعوضات".

وأكدت أن الرئيس أمر بزيادة تعويصات الإصابة حسب عدد ساعات البقاء في المستشفى من 20 إلى 40 ألف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف حال وجود إعاقة، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة تساهم لمضاعفة هذه الأرقام.

وقالت: "نقدم الدعم النفسى لأسر الضحايا لأنهم في كنف ورعاية الدولة ونستمر كتضامن اجتماعى بتأمين نفسى وصحى ورعاية الأطفال ولن نترك المستشفيات في الوقت الحالي ونشكر المتطوعين وخالص التعازى لأهالى الضحاي وسنستمر في المستشفيات حتى تعافى المصابين".
 
رسائل وزيرة التضامن
رسائل وزيرة التضامن

 


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تصادم قطارين

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