اليوم السابع
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رئيس وزراء تونس: التحديات تحتم على أجهزة الأمن بذل المزيد لمكافحة الإرهاب

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص
رئيس وزراء تونس: التحديات تحتم على أجهزة الأمن بذل المزيد لمكافحة الإرهاب هشام مشيشى رئيس الوزراء التونسى المُكلَّف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
تونس أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء التونسى المُكلَّف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشى، أن التحديات الأمنية التى تواجهها المنطقة العربية، وفى مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، تحتم على الأجهزة الأمنية العربية بذل مزيد من الجهد.

وأضاف مشيشى - فى كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية المنعقدة عن بُعد للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب - أن ذلك الجهد يجب أن يكون فى إطار رؤى موحدة، ومقاربة شاملة تتداخل فيها، إلى جانب وزارات الداخلية، قطاعات أخرى على غرار التربية والثقافة والتعليم والإعلام.

وثمن مشيشى - بحسب بيان - حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقارب والتنسيق بين أجهزة الشرطة والأمن، داعيا إلى ضرورة زيادة دعم وتنويع مجالات التعاون، مؤكدا على أن المواضيع المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة ستعزز العمل الأمنى العربى المشترك.

 


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