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رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج الجامعى لتفقد مصابى حادث القطارين

الجمعة، 26 مارس 2021 05:41 م
رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج الجامعى لتفقد مصابى حادث القطارين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى الجامعة بسوهاج لتفقد مصابى حادث القطارين، الذى وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين. 

 

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

 


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