اليوم السابع
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رئيس الوزراء: تعليمات من الرئيس بتوفير الرعاية لمصابى حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 05:37 م
رئيس الوزراء: تعليمات من الرئيس بتوفير الرعاية لمصابى حادث قطارى سوهاج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار وسوهاج - أمير نصرى - تصوير سليمان العطيفى

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
واطمأن رئيس الوزراء، على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين. 
 
كان رئيس الوزراء، قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
 
 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (12)
 
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (13)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (14)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (15)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (16)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (5)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (6)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (7)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (8)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (9)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (10)
 

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور مصابى حادث تصادم القطارين بالمستشفى التعليمى بسوهاج (11)
 

 

 


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