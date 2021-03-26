ديلى ميل: تناول الحوامل لمشروبات الكافيين يعرضهم لولادة أجنة صغيرة

كتبت هند عادل

كشف باحثون أميركيون، عن أن النساء الحوامل اللاتي يشربن حتى كمية معتدلة من الكافيين يخاطرون بولادة طفل صغير الحجم، ووجدوا أن النساء الحوامل اللائي تناولن ما يعادل نصف كوب من القهوة يوميا في المتوسط ​​كان لديهن أطفال أصغر قليلا من النساء الحوامل اللائي لم يتناولن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



اضرار الكافيين على الحوامل

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يمكن أن يؤدي صغر حجم المواليد إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بالسمنة وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من حياتهم، وينصح الخبراء النساء الحوامل بالابتعاد تمامًا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة الغازية.

ونصح خبراء الصحة النساء الحوامل بالحد من تناولهن اليومي من الكافيين إلى 200 ملليجرام ، وهو ما يعادل تقريبًا كوبين من القهوة سريعة التحضير، لأن المستويات العالية من الكافيين أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ، مما قد يزيد من مخاطر المشاكل الصحية في وقت لاحق من العمر كما أن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الإجهاض.

واكتشف الفريق البحثى وجود انخفاضًا في الحجم وكتلة الجسم النحيلة للرضع الذين تستهلك أمهاتهم كمية كبيرة من الكافيين، حيث يُعتقد أن الكافيين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة ، مما قد يقلل من إمداد الجنين بالدم ويثبط النمو، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل هرمونات الإجهاد لدى الجنين، مما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة والسمنة في وقت لاحق من العمر وأمراض القلب والسكري.

وقالت كاثرين جرانتز الباحثين في معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية بالولايات المتحدة: "إلى أن نتعلم المزيد، تشير نتائجنا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التخلي عنها أثناء الحمل".