جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الإتحاد القادمةمن أبو ظبي اشتبه وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائبورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم طه مأمور الجمرك فتلاحظله وجود عبوات تكرارية من الأدوية وسط الملابس .

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب قام بتكليف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط "ليركا" بكل شريط 14 قرص و16 شريط "ترمال" بكل شريط 10 أقراص بإجمالي440 قرص وهي من الأصناف المدرجة بجداول المخدرات وسط علب أدوية اخري

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرضبط جمركي برقم 26 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسيمدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.