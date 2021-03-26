جارديان: بريطانيا تخشى تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبى حول لقاحات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ، أن حكومة المملكة المتحدة تخشى تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبى ، بشأن إمدادات لقاحات فيروس كورونا ، الأشهر المقبلة ، على الرغم من البيان المشترك الذى التزم فيه الجانبان بالعمل معا ، وبحسب ما ذكرت الجريدة ، أن لندن قامت بجهود كبيرة لحل القضية، بدءا من مكالمات رئيس الحكومة بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبى والجهود المباشرة لوزير الخارجية دومنيك راب خلال اجتماع وزارء خارجية دول الناتو .

وأضافت صحيفة الجارديان البريطانية ، أنه على الرغم من أن المزاج العام قد عمه الهدوء،كما اتضح فى البيان المشترك الصادر الأربعاء، الماضى والذى أشار إلى الحاجة لحل يربح فيه الجميع، إلا أن هناك غضبا شديدا خلف الكواليس.