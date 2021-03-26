

كما تمكنت دورية أخري من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وتكوين مجموعات بهدف الإبحار خلسة في اتجاه أوروبا.

وأضاف البيان، أنه تم بولاية المنستير إلقاء القبض على شخص من أجل تكوين مجموعة بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت لديه مركب صيد.



وفي ولاية صفاقس، قامت دورية بالقبض على شخص مفتش عنه بتهمة مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة. كما تم أيضا بنفس الولاية ضبط 03 أشخاص كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة.