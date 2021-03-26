تكريك 17 ألف متر مكعب لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له قبل قليل، إن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بلغت نحو 87%، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متراً مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 متراً، ومن عمق ابتدائى نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 متراً.

وأكد رئيس الهيئة على أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحى وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالى 10 أمتار من السفينة، مشيرًا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التى ستتم من تلقاء نفسها.

جدير بالإشارة، إلى أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل " فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتى تتراوح مابين 15 إلى 20 ألف متراً مكعب من الرمال.



السفينة البنمية



السفينة الجانحة