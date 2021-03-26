تفاصيل إنشاء كليات للطب والتربية والعلوم بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل جامعة الأقصر على قدم وساق فى دعم الكليات الجديدة المختلفة لخدمة أبناء المحافظة، حيث قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه يتم العمل فى إنشاءات كلية الطب وكلية التربية وكلية العلوم بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لتقديم أفضل خدمة شاملة للطلاب وأبناء الصعيد.

وقال رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه على مدار الأسبوع الماضى تم تنظيم عدة جولات على أرض الواقع لمتابعة تجهيزات الكليات الجديدة، حيث زار المدينة برفقة كل من المهندس هيثم سيد عبد العزيز من مكتب المشروعات القومية بوزارة التعليم العالى، والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسى لجامعة الأقصر، وجمال سيد أحمد أمين عام جامعة الأقصر المساعد، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء كلية الطب وتم استعراض خطة إنشاء كلية الطب، وتم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإنشاء فى الوقت المحدد لها والالتزام بتطبيق كافة مواصفات التنفيذ بأعلى جودة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب عزوز، أنه يتابع أولاً بأول العمل فى كليتى العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لمتابعة تجهيز الكليتين استعداداً لبدء الدراسة بهما بدايةً من العام القادم، وتم التأكيد على الاهتمام بتجهيز المعامل والقاعات بأعلى مستوى تقنى ممكن للوصول إلى أعلى جودة علمية وعملية ممكنة لطلاب جامعة الأقصر.

كما استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر المهندس هيثم سيد عبدالعزيز من مكتب المشروعات القومية بمكتب وزير التعليم العالى، حيث جاءت هذه الزيارة بناءً على توجيهات الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية، وفى إطار متابعة المشروعات الجارية بالجامعات المصرية، وخلال الزيارة قام الدكتور محجوب رئيس الجامعة والمهندس هيثم سيد بجولة تفقدية إلى كليتى الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق لمتابعة أعمال تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية بالكليات.

وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، لبحث سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة، وتناول اللقاء خطة واحتياجات الجامعة المستقبلية، وإضافة عدد جديد من الكليات للجامعة خلال الفترة القادمة، وسبل تحقيق الاستفادة المثلى من كليات الجامعة فى جميع المجالات داخل المحافظة، مثل الفنون الجميلة والسياحة والآثار والحاسبات والمعلومات، لتقديم أفضل الخدمات داخل المحافظة، وأكد المحافظ استمرار المحافظة فى تقديم الدعم الكامل لجامعة الأقصر الوليدة، من أجل النهوض بها، وتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالى محافظة الأقصر، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وضرورة الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية من أساتذة الجامعة.



أعمال تطوير كليات الأقصر للعام الجديد



العمل فى إنشاءات كليات جديدة بالأقصر



تجهيزات الكليات الجديدة بمدينة طيبة



رئيس الجامعة يتابع انشاءات كلية الطب