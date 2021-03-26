تعرف على موعد انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً بإدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق النسخة الخامسة من المهرجان الذى تستضيفه مدينة أسوان، وذلك بحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، وحسن أبو العلا مدير المهرجان.

وأكد محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ستعقد خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، حيث تم الاستقرار على إقامة حفلى الافتتاح والختام فى الهواء الطلق بالمسرح الرومانى المكشوف لمتحف النيل وهو أحدث مسرح بأسوان يسع 2500 مشاهد وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للحضور للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه لا يدخر جهدا فى توفير الدعم الممكن من إمكانيات المحافظة لخدمة هذا الحدث السينمائى الدولى بما يخدم أهداف المهرجان فى تحقيق التنمية المستدامة لأهالى أسوان وخاصة قطاعى المرأة والشباب الذين يمثلون المحور الرئيسى فى اهتمام المهرجان، وبما يضيف لأسوان كمقصد للسياحة الثقافية وجودها ضمن خريطة المهرجانات السينمائية الدولية، وهو الذى يتواكب مع مشروعات التطوير والتجميل الجارية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.