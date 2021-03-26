تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

كتب أحمد حمادة

وقال عدد من أصحاب محلات الدواجن، إن الأسعار تشهد استقرارا لجميع الأنواع، موضحين أن سعر كيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 26-30 بحسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضافوا، أن أسعار البيض تشهد استقرار، وسجل سعر البيض الأبيض 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك ، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة.