اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

الجمعة، 26 مارس 2021 10:17 ص
تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد سوق الدواجن اليوم الجمعة 26-3-2021، استقرارًا في أسعار البيض والدواجن وذلك وفقا لما أكدته الشعب الرسمية للثروة الداجنة بالغرف التجارية. 
 
وقال عدد من أصحاب محلات الدواجن، إن الأسعار تشهد استقرارا لجميع الأنواع، موضحين أن سعر كيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 26-30 بحسب المنطقة، وأسعار الدواجن البلدى تترواح  للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
وأضافوا، أن أسعار البيض تشهد استقرار، وسجل سعر البيض الأبيض 39-42 جنيها للكرتونة للمستهلك ، والبيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها للمستهلك وذلك بحسب المنطقة. 
 
 
 
 

اسعار

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

اسعار الدواجن

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