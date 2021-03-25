أسعار الدواجن اليوم الخميس تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-3-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف، كما استقرت أسعار البيض البلدى والبيض الأبيض حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على الدواجن فإن الأسعار مازالت مستقرة بالسوق، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء من المزرعة 24 جنيها في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 26-30 بحسب المنطقة.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 29 جنيها للكيلو ويترواح السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السيد أن سعر البيض يتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.