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تركيا تعزى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

الجمعة، 26 مارس 2021 08:31 م
تركيا تعزى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين حادث سوهاج - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدمت الخارجية التركية، التعازي لمصر حكومة وشعبا، في ضحايا حادث قطاري محافظة سوهاج الأليم، والذي أسفر اليوم الجمعة، عن وقوع عددا من الضحايا بين قتلا وجريحا، وذلك في بيان مكتوب، نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"

وقال بيان نشرته وكالة الأناضول: "تلقينا نبأ ببالغ الأسى عن وقوع ضحايا في تصادم قطارين اليوم بمحافظة سوهاج بمديرية طهطا في مصر".

وعبر البيان عن تعازيه "لأبناء مصر الصديقين والشقيقين وعائلات الفقيد" ، متمنياً "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم في الحادث ، والشفاء العاجل للمصابين".

كما عبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية  فؤاد أقطاي، على موقع تويتر عن "حزنه العميق" إزاء الحادث ، وتمنى "الشفاء العاجل للمصابين".

بيان الخارجية التركية
بيان الخارجية التركية

 

 

تغريدة مكتب الاتصال بالرئاسة التركية
تغريدة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

 


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