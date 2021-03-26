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تحرير 504 مخالفات مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة في أسوان

الجمعة، 26 مارس 2021 02:12 م
تحرير 504 مخالفات مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة في أسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الجمعة، من تحرير 504 مخالفات مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 5 دراجات نارية و4 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 121 مخالفة، وتحرير 114 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 63 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 112 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


مديرية امن اسوان

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