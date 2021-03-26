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انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وعدة مناطق بالجيزة لمدة 3 ساعات غدًا

الجمعة، 26 مارس 2021 11:02 ص
انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وعدة مناطق بالجيزة لمدة 3 ساعات غدًا انقطاع المياه
كتب ــ أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (حي العجوزة - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد – شارع النيل السياحي)، لمدة 3 ساعات من الساعة الـ١ صباح غد السبت الموافق 27/3/2021، وحتى الساعة الـ 4 فجر نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه الجيزة.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 
 

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