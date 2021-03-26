الوزراء: صعب التكهن بأسباب حادث قطارى سوهاج ويهمنا التخفيف عن أسر الضحايا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا رئاسيًا بنقل المصابين بحالات حرجة فى حادث تصادم قطارى سوهاج إلى القاهرة عبر طائرة عسكرية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم مضاعفة أموال التعويضات لأسر الوفيات إلى 100 ألف جنيه، و20 إلى 25 ألف جنيه إلى المصابين، وفى حالات العجز يبلغ قيمة التعويض 75 ألف جنيه.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الاستعانة بكبار الأطباء للتعامل مع الحالات المصابة فى حادث تصادم قطارى سوهاج، موضحا أن رئيس الوزراء و5 وزراء تفقدوا وتابعوا حادث قطارى سوهاج، موضحا أن هناك لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية للتحقيق في حادث القطارين.

وعن أسباب حادث قطارى سوهاج، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب التكهن بأسباب الحادث، وترك رئيس الوزراء الأسباب الفنية لحادث قطارى سوهاج إلى النيابة العامة، وهي التى تحدد من المسئول والمتسبب فى الحادث، وما يهم الحكومة هو التخفيف من آثار حادث تصادم قطارى سوهاج على المصابين وأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك إجراءات مستمرة في التفتيش لكل من يعمل في منظومة السكة الحديد، وتتم إجراءات مستمرة في التفتيش لكل من يعمل في المنظومة.

واستطرد نادر سعد أنه يتم تحديث مرفق السكة الحديد عبر استيراد قطارات حديثة، وتغيير منظومة الإشارات.