النائب العام يصل موقع حادث قطارى سوهاج للمعاينة ومتابعة سير التحقيقات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

وصل منذ قليل المستشار حمادة الصاوى النائب العام على رأس فريق من المكتب الفنى لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفنى لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات. واهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.