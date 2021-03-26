القبض على المتهمين بسرقة مصنع في العاشر من رمضان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة أحد المصانع بالشرقية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من فرد أمن بأحد المصانع الكائن مقرها بدائرة القسم أنه حال تواجده بحجرة الأمن بالمصنع فوجئ بثلاثة أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاح أبيض "سكين" بالدلوف للحجرة وقاموا بإيثاقه والدخول للمخزن الموجد بالطابق الأرضى للمصنع وسرقة " كمية من القماش" وقاموا بتحميلها على سيارة نقل وفروا هاربين .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (11 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الإسكندرية وكفرالشيخ" أمكن إستهدافهم وتم ضبطهم بمحال إقامتهم "عدا إثنين" وبحوزتهم (سيارة ملاكى- سيارة نقل) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين ، حيث قام اثنان من المتهمين بالتخطيط لسرقة القماش من المصنع لسابقة عملهما بالمصنع، وتم تجهيز السيارة المضبوطة بحوزتهم لنقل الحمولة وقيام أحدهم بتصوير مداخل ومخارج المصنع بإستخدام هاتف محمول، وأعدوا الأدوات اللازمة لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة ، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين السيارتين المضبوطتين بحوزتهم ، وقام 2 من المتهمين بالدلوف إلى حجرة الأمن وتوثيق فرد الأمن المشار إليه والاستيلاء منه على المفاتيح الخاصة بالبوابة ، وقاموا بفتحها وقيام باقى المتهمين بالدخول وتم تحميل "القماش" على السيارة النقل ، وأضافوا بقيامهم بالتوجه لمدينة الإسكندرية وتخزين الحمولة بمنزل أحدهم تمهيداً للتصرف فيها بالبيع.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول، وبسؤال المُبلغ تعرف على المسروقات ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.