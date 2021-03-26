السعودية وفلسطين يقدمون التعازي لمصر في ضحايا حادث قطارى سوهاج الأليم

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، التعازي لمصر وشعبها وحكومتها في ضحايا حادث قطاري محافظة سوهاج الذى أسفر عن وقوع عددا من الضحايا بين مصابين ومفقودين، اليوم الجمعة.

وكتب الأمير فيصل على تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وقالت الخارجية السعودية في بيان: نعرب عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، ونعبر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"



تغريدة وزير الخارجية السعودي

في السياق ذاته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عزائه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث التصادم المؤسف بين القطارين في محافظة سوهاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس محمود عباس ، في برقية تعزية ، "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية".

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تعازيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.