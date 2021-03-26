اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ12625 شخصا بسبب عدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 26 مارس 2021 11:15 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ12625 شخصا بسبب عدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد (12625) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12542) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (83) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (650) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (172) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات  (1240) شيشة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

 

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


كمامة

ارتداء الكمامة

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الداخلية

حوادث

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