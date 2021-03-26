اليوم السابع
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الأمطار والغيوم تصل الشرقية.. الشتاء يعود بعد أسبوع مشمس (فيديو وصور)

الجمعة، 26 مارس 2021 12:26 م
الأمطار والغيوم تصل الشرقية.. الشتاء يعود بعد أسبوع مشمس (فيديو وصور) سقوط أمطار على الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون"اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس وموقف الرياح، حيث هطلت الأمطار على أرجاء محافظة الشرقية، وعاد الشتاء بعد أسبوع كامل مشمس. وشهدت المحافظة هبوب رياح منذ الساعات الأولى من  صباح اليوم، وهطلت الأمطار بشكل خفيف وظهرت السماء ملبدة بالغيوم.
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح، معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للبرودة على السواحل، والرياح نشطة على السواحل الشرقية، معتدلة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
 
سقوط أمطار على الشرقية (1)
سقوط أمطار على الشرقية (1)

سقوط أمطار على الشرقية (2)
سقوط أمطار على الشرقية (2)

سقوط أمطار على الشرقية (3)
سقوط أمطار على الشرقية (3)

سقوط أمطار على الشرقية (4)
سقوط أمطار على الشرقية (4)
 
 

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الطقس

طقس اليوم

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