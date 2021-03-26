وأشارت القناة الألمانية إلى أن تدبيرا مماثلا مطبق بالفعل على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة بعدما تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا في ديسمبر الماضي.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسافرين العائدين من الخارج سيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل الصعود على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الأرجنتين وعند الوصول وبعد مرور 7 أيام على وصولهم.



وكانت الأرجنتين قد سجلت حتى الأن أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بكورونا، وأكثر من 55 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي.