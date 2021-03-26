اعرف نوع ذكاء طفلك.. 8 أنواع للذكاء البشرى حددها علماء النفس

كتبت فاطمة خليل

القدرة على التحصيل الدراسي ومهارات التفكير هي معايير قياس مستوى الذكاء عند أغلب الناس، فهي شيء يولد به الناس بشكل طبيعي ولا يمكن للآخرين اكتسابه، ومع ذلك، وفقًا لعالم النفس بجامعة هارفارد، هوارد جاردنر، يمكن أن يكون الذكاء له أنواع مختلفة ويمكن للفرد أن يكون جيدًا في أحد أنواع هذه الذكاءات دون غيرها، نتعرف في هذا التقرير على أنواع الذكاء البشري المختلفة وطرق تحديد نوع ذكاءك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال جاردنر إن هناك ثمانية أنواع مختلفة من الذكاء البشري - كل منها يمثل الطريقة التي يعالج بها الشخص المعلومات بأفضل طريقة وأطلق عليها اسم "نظرية الذكاءات المتعددة".

نظرية الذكاءات المتعددة عند عالم النفس هوارد جاردنر



وفقًا لنظرية جاردنر، لا يولد البشر بنفس مجموعة الصفات فبعضهم أكثر ذكاءاً في الرياضيات، بينما يتمتع البعض الآخر بفهم أفضل للأشخاص والطبيعة من حولهم.

ويفشل معظم الناس في رؤية إمكاناتهم الحقيقية وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر في مهنة خاطئة أو قد لا يستمتعون بعملهم هذا لأنهم لم يدركوا مجالات خبرتهم.

وفيما يلي الأنواع السبعة للذكاء التي حددها جاردنر سجل نفسك على مقياس من واحد إلى خمسة عندما تمر بكل منها لتحديد إمكاناتك الحقيقية.

أنواع الذكاء







1- الذكاء البصري أو المكاني



هذه الأنواع من الناس جيدة في تصور الأشياء بأبعاد متعددة، إنهم ماهرون بشكل طبيعي في الخرائط والرسوم البيانية والألغاز والتعرف على الأنماط والرسم والرسم والفنون البصرية.

الخيارات المهنية المحتملة: طيار أو مصمم أزياء أو مهندس معماري أو جراح أو فنان أو مهندس.

2- الذكاء الجسدي الحركي



يقال إن أولئك الذين يمتلكون ذكاء جسديًا حركيًا بارعون في حركة الجسم وأفعاله، ولديهم سيطرة جسدية هائلة، وتنسيق ممتاز بين اليد والعين هذه الأنواع من الناس جيدة بشكل طبيعي في الرياضة وغالبًا ما تتذكر الأشياء من خلال القيام بها ، بدلاً من السمع أو الرؤية.

الخيارات المهنية المحتملة: نحات ، أو رياضي ، أو ميكانيكي، أو عامل بناء ، أو ممثل.

3- الذكاء اللغوي اللفظي



يشير الذكاء اللغوي اللفظي إلى القدرة على استخدام الكلمات بشكل جيد، سواء عند الكتابة أو القراءة هذه الأنواع من الناس شديدة الحساسية لمعاني الكلمات ، والترتيب بين الكلمات ، والصوت، والإيقاعات.

الخيارات المهنية المحتملة: شاعر، روائي، صحفي، محرر، محامٍ ، مدرس.

4- الذكاء الشخصي



أولئك الذين يتمتعون بذكاء شخصي قوي حساسون لمشاعرهم، ويعرفون حالتهم العاطفية ولديهم هدف واضح في أذهانهم، وهم يتمتعون بالتأمل الذاتي والتحليل وتقييم نقاط قوتهم.

الخيارات المهنية المحتملة: معالج ، مستشار ، عالم نفس ، رجل أعمال ، فيلسوف ومنظر.

5- الذكاء المنطقي الرياضي



الأشخاص الأقوياء في الذكاء المنطقي الرياضي يجيدون التفكير والتحليل المنطقي للمشكلات، لديهم مهارات ممتازة في حل المشكلات، مثل إجراء التجارب العلمية، ويمكنهم حل الحسابات المعقدة.

الخيارات المهنية المحتملة: مبرمج كمبيوتر، وعالم رياضيات، خبير اقتصادي، محاسب، عالم، ومهندس

6-الذكاء الموسيقي



نتفق جميعًا على أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مغنيًا رائعًا، والأشخاص الأكثر حساسية للإيقاع والنغمة واللحن لديهم ذكاء موسيقي يمكنهم العزف وتعلم العديد من الآلات الموسيقية ولديهم تقدير قوي للموسيقى.

الخيارات المهنية المحتملة: مغني ، موسيقي، دي جي، مدرس موسيقى، كاتب أغاني وملحن.

7- الذكاء العاطفي



الأشخاص ذوو الذكاء العاطفى العالي يجيدون فهم الآخرين والتفاعل معهم يمكنهم بسهولة تقييم مشاعر الآخرين وحالاتهم المزاجية ومشاعرهم ومزاجهم.

يمكن لهؤلاء الأشخاص التواصل بشكل جيد لفظيًا وحتى بارعون في التواصل غير اللفظي، وهم يحاولون دائمًا حل النزاعات وإنشاء علاقة إيجابية مع الآخرين.

الخيارات المهنية المحتملة: مدير فريق، مفاوض، سياسي، مندوب مبيعات، أخصائي نفسي

8- الذكاء المرتبط بالطبيعة



غالبًا ما يهتم الأفراد ذوو الذكاء المرتبط بالطبيعة بالرعاية والبيئة والتعرف على الأنواع الأخرى إنها مثل مواضيع مثل علم النبات وعلم الأحياء وعلم الحيوان والاستمتاع بالتخييم والبستنة والمشي لمسافات طويلة.

الخيارات المهنية المحتملة: جيولوجي، مزارع، عالم نبات، وبائع زهور.