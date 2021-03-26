استقبال المصلين فى المسجد الحرام لأداء الجمعة الثانية من شهر شعبان.. صور

كتب محمد شعلان

فتح المسجد الحرام أبوابه أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر شعبان، وأجريت صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة في المسجد الحرام، مع تطبيق المصلين الإجراءات الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا، وتابع مسئولين من العاملين في الرئاسة العامة لشئون المسجد الجرام تطبيق المصلين إجراءات الوقاية مع تزايد الأعداد فى الحرم المكي احتفاءً بالشهور المباركة والاستعدادات لشهر رمضان.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صور من توافد المصلين على المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، والطواف حول الكعبة، والاستماع إلى خطبة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم، الذى تحدث فى خطبة الجمعة اليوم، عن فضل التسبيح لإحياء القلب وتحقيقه للتوحيد ومضاعفة الأجور.



التباعد بين المصلين



صورة علوية للكعبة

وأدى المصلين في المسجد الحرام، صلاة الجمعة، وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والتباعد بين صفوف المصلين خلال الاستماع الى الخطبة واداء صلاة الجمعة، ونقلت صورة المسجد الحرام من الأعلى للتأكد من أداء صلاة الجمعة وفق إجراءات التباعد.



صور عن بعد للكعبة



الاستماع الى الخطبة

وتعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على استقبال شهر رمضان المبارك بالمزيد من الخدمات إلى المصلين والوافدين على الحرم المكي، حيث دشن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العربات الخاصة لسقيا مياه زمزم بالمسجد الحرام.



طواف المصلين حول الكعبة



صلاة الجمعة من المسجد الحرام

كما دفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ أيام بمحطتين للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم وفرتها حكومة المملكة السعودية، الأولى محطة أجياد وتنتج 35.300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24.500 طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت 120 ألف طن تبريد؛ تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلاً جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.