اتحاد التأمين: صرف تعويضات لضحايا حادث قطارى سوهاج من مجمعة السكة الحديد

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، تشكيل فريق عمل من مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة، لسرعة صرف تعويضات للمتضررين من حادث قطارى سوهاج، وذلك من خلال الحصول على المستندات الضرورية من الضحايا لسداد التعويضات المستحقة.

وطالب اتحاد التأمين، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، متضررى حادث سوهاج وذويهم استيفاء المستندات والتوجه لمجمعة التأمين على أخطار حوادث القطارات بـ37 شارع محى الدين أبو العز بمنطقة الدقى، لتقديم المستندات والحصول على التعويض فور التحقق من الأوراق المقدم، ومن ثم سرعة صرف التعويضات.

ونعى الاتحاد المصرى للتأمين، ببالغ الحزن المتوفين بحادث تصادم قطارى سوهاج، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان.

يذكر أنه فى حال فقدان أسرة عائلها الوحيد فى حادث قطار أو مترو أنفاق، يمكنها الحصول على 30 ألف جنيه كتعويض، أو يمكن الحصول على جزء من هذا المبلغ فى حالة الإصابة أو العجز الجزئى أو الكلى، ويتم صرفها من خلال "مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق".