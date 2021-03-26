إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 125.12 مليونا والوفيات مليونان و875357

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 125.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و875357.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 545582 30053993
البرازيل 300685 12220011
الهند 160692 11787534
روسيا 223879 4492692
فرنسا 93180 4378446
المملكة المتحدة 126445 4319128
إيطاليا 106799 3464543
إسبانيا 74060 3241345
تركيا 30462 3091282
ألمانيا 75337 2700351
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - 14128 815605
العراق
36 - 6277 571290
الأردن
38 - المغرب 8788 493353
40 - لبنان 5903 448721
41 - الإمارات 1466 448637
6630 386782
42
- السعودية
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00
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