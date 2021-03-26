إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 125.12 مليونا والوفيات مليونان و875357

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 125.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و875357.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 545582 30053993

البرازيل 300685 12220011

الهند 160692 11787534

روسيا 223879 4492692

فرنسا 93180 4378446

المملكة المتحدة 126445 4319128

إيطاليا 106799 3464543

إسبانيا 74060 3241345

تركيا 30462 3091282

ألمانيا 75337 2700351

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 14128 815605

العراق

36 - 6277 571290

الأردن

38 - المغرب 8788 493353

40 - لبنان 5903 448721

41 - الإمارات 1466 448637

6630 386782

42

- السعودية

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00