أوقاف سوهاج تفتتح 10 مساجد جديدة ضمن خطة إعمار بيوت الله .. اليوم

سوهاج _ محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة، افتتاح عدد 10 مساجد بعدد من المراكز والقرى، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله، الأمر الذى يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة، صرح بذلك الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة سوهاج.

وأشار طيفور، إلى أن المساجد التي سوف يتم افتتاحها اليوم هي مساجد آل خضيري بقرية الجريدات بمركز طهطا، والشوامين بنزلة الدويك، والشاذلي بجزيرة طما، والإيمان البحري بقرية الشوكا وجميعهم بمركز طما، وشباب الأحايوة غرب بمركز العسيرات، وآل رمضان بنجع الشمندي بقرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وآل موسى بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا، والشيخ ذكري بقرية نجع حمد مركز طهطا، وأبو شريف الرشايدة بمركز العسيرات، والسلام بقرية الحريدية بمركز المراغة.

ومن جانبهم، أشاد الأهالى بالدور البارز لوزير الأوقاف، الذي يولي اهتماما المساجد وعمارتها عناية خاصة في وقت حاول المغرضون النيل من الدولة الوطنية ورموزها، فالدولة تبني المساجد ولا تهدمها، ووزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في هذه الناحية، فبيوت الله لا بد أن تكون منارة وعنوانا للنظافة والجمال.

كما أشاد الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وأن هناك لجان متابعة من قبل مديرية الأوقاف بسوهاج تقوم بالمرور الدوى على المساجد للتأكد من سلامة الإجراءات الموضوعة والتأكيد على تطبيقها كاملة وأننا طبقا لخطة الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف مستمرون في أعمال تطوير وبناء مساجد المحافظة ولا يكاد يمر أسبوع إلا ونقوم بافتتاح أعداد كبيرة من المساجد بالقرى والنجوع تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

يذكر أن الدولة خصصت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 860م2 و4600م2، لإنشاء عدد من المساجد في مدينة سوهاج الجديدة، ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية مثل المستشفيات والمدارس والنوادى.

وكشفت تقارير حديثة عن أن المساجد التي تم تخصيصها في مدينة سوهاج الجديدة سيتم إنشائها في مناطق، "منطقة الزهور بالحي السادس، خدمات العائلي الاول بالحي الثاني، الاسكان القومي بالحي الأول، مركز خدمات الحي الاول، منطقة البنفسج بالحي الرابع، ابني بيتك 3، ابني بيتك 1، مركز خدمات منطقة 9.7 فدان المخصصة لعدد 16 عمارة، منطقة الخدمات بمنطقة الـ30 فدان اسكان اجتماعي، الإسكان العائلي "2"، منطقة إسكان العمارات بالحي الثالث، منطقة النخيل بالحي السادس، منطقة البنفسج 55 فدانا، التوسعات الجنوبية، خدمات الحي الثاني".

يذكر أيضا أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.