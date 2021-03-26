"أوقاف البحيرة" تعلن عقد دورات مكثفة لرفع مستوى أئمة المساجد

البحيرة – فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود لرفع مستوى كافة أئمة المساجد بالمراكز والقرى المختلفة فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى، مضيفا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور لتدريب الأئمة والوعاظ وتنمية قدراتهم المعرفية.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار عدد من الأئمة الأكفاء للحصول على دورات تدريبية مكثفة فى العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع وعلم النفس والإعلام بمشاركة نخبة مميزة من أساتذة كلية التربية، مشيرا إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع وعى الأئمة وتنمية خبراتهم الثقافية وكذلك طرق التواصل الجديدة مع الفئات المستهدفة لإيصال الرسالة الدعوية بشكل واضح وميسر.

وكانت أكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الدورات تأتى في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات بالوزارة في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية من خلال البروتوكولات الموقعة بين الطرفين، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات.