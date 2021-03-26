أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 26-3-2021

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 26-3-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، وتراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام.

الضرائب: عدم مد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص.. و50 ألف جنيه غرامة التأخير أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري. أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات وعيار 21 بـ764 جنيها تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1739 مساء أمس إلى 1730 دولار، وهي أسعار قابلة للتغير المستمر مع استمرار التداول على الذهب. تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1739 مساء أمس إلى 1730 دولار، وهي أسعار قابلة للتغير المستمر مع استمرار التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 764 جنيها.

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 24 يسجل 874 جنيها .

الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أونصة الذهب 1731 دولارا.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.44% خلال جلسات الأسبوع المنتهى تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10870.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.34% ليغلق عند مستوى 1842.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 8.48% مغلقًا عند مستوى 2788.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13149.96 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.90% ليغلق عند مستوى 1307.74 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10870.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.34% ليغلق عند مستوى 1842.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 8.48% مغلقًا عند مستوى 2788.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.76% مغلقًا عند مستوى 13149.96 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.90% ليغلق عند مستوى 1307.74 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 18.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 651.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 370.3 مليار جنيه إلى 368.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 104.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.3%.

وزيرة التجارة: السويد تحتل المرتبة الـ40 بقائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرةً إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك. أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الأصعدة، مشيرةً إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين، وبحث اللقاء دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات للاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك تنمية الصادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تغييرات وظيفية داخل هيئة تنمية السياحة أصدرت وزارة السياحة والآثار ثمانية قرارات لعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل عدد من الوظائف القيادية بها، وذلك لمدة عام، وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن ذلك يأتي فى إطار الحرص على تمكين أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بالوزارة والهيئات التابعة لها للترقي للمناصب القيادية بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز. أصدرت وزارة السياحة والآثار ثمانية قرارات لعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل عدد من الوظائف القيادية بها، وذلك لمدة عام، وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن ذلك يأتي فى إطار الحرص على تمكين أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بالوزارة والهيئات التابعة لها للترقي للمناصب القيادية بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز.

وأصدرت الوزارة قرارين بتعيين كل من المهندس خالد عبد الوهاب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية، وأسامة لبيب في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا.