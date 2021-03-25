151,5 مليون جنيه لـــ65 قرية مستفيدة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بأسيوط

كتب أحمد حسن

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن توريد (8) مولدات ديزل لتدعيم المعدات الميكانيكية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 50 مليون مصرى.

وأشار إلى توريد عدد (21) مولد مياه شرب وصرف صحى، وعدد (200) طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال أعمال المد والتدعيم.

وأضاف أنه جارى توريد عدد (8) مولدات ديزل بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه من الاعتمادات المالية التى خصصتها المبادرة من بين 207 مليون جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة استهدفت مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد.

وقال إن المبادرة عنيت فى "المرحلة الأولى" بتوفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (60) قرية مستهدفة بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بعدد (53) قرية من القرى المستهدفة بطول (35100) متر، وتنفيذ عدد (35) بئر، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (8) قرى من المستهدف، لخدمة 900 ألف مواطن مصرى.

وأوضح أن المبادرة خصصت فى مرحلتها الثانية 151.5 مليون جنيهاً لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بــ 7 مناطق، ورفع كفاءة عدد ( 36 ) بئر بإستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الإرتوازية، و توريد عدد (200) طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، فضلاً عن توريد المولدات، كما تضمت تلك المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (13) قرية بمركز الغنايم، ومنفلوط ، وصدفا بتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه.

وأكد أن المبادرة الرئاسية خصصت في مرحلتها الثالثة، لتدعيم ال 7 مراكز المستهدفة، بعدد 53 مولد ديزل بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه، وعدد (56) محول بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه فضلاً عن عدد (20) سيارة مياه بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، وعدد (286) طلمبة جديدة بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه بالاضافة إلى عدد (65) معدة صيانة بتكلفة إجمالية 94 مليون جنيه.