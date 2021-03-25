وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف في البرازيل.. والإصابات الجديدة في فرنسا أكثر من 65 ألف

(رويترز)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إن وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف .

وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 89992 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 2009 وفيات بكوفيد-19.

على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 65373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة تتجاوز العدد المسجل أمس بأكثر من أربع مرات.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 248 وفاة إلى 93180 إجمالا.