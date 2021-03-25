اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 03:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف في البرازيل.. والإصابات الجديدة في فرنسا أكثر من 65 ألف

الخميس، 25 مارس 2021 03:10 ص
وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف في البرازيل.. والإصابات الجديدة في فرنسا أكثر من 65 ألف فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إن وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف .

وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 89992 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 2009 وفيات بكوفيد-19.

على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 65373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة تتجاوز العدد المسجل أمس بأكثر من أربع مرات.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 248 وفاة إلى 93180 إجمالا.

 

 

 


فرنسا

البرازيل

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موريتانيا تتسلم 50 ألف جرعة لقاح كورونا "هبة من الصين"

الخميس، 25 مارس 2021 02:00 ص

تطعيم 110 من أفراد الفريق الطبى فى مستشفيات بنها الجامعية بلقاح كورونا.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 01:17 ص

محكمة اسكتلندية توافق على إعادة فتح الكنائس بعد إغلاق بسبب "كورونا"

الخميس، 25 مارس 2021 01:00 ص

تايلور سويفت ووالدتها تتبرعان بـ50 ألف دولار لأسرة تضررت من كورونا

الخميس، 25 مارس 2021 01:00 ص

"الصحة" تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وخروج 520 متعافيًا

الخميس، 25 مارس 2021 12:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة