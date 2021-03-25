وزير الطيران المدنى يلتقى وزير الحج والعمرة بالسعودية

كتبت رحاب نبيل

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتور عصام سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وسفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى و لفيف من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء، رحب الطيار محمد منار بوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وأشار إلى قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة وعمقها التاريخى والاستراتيجى الكبير.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك فى مجال النقل الجوى، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وآلية التنسيق بينهما، كما أكد على أن قطاع الطيران المدنى المصرى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التى تسهم بشكل كبير فى تطور وتقدم صناعة النقل الجوى فى مختلف مجالاته، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بما يحقق المصالح الاقتصادية و تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور عصام سعد على عمق العلاقات السعودية المصرية، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات فى ضوء المصالح المشتركة من خلال التنسيق المبكر وبحث كافة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك، مثمنا ما شهده من تطور كبير داخل قطاع الطيران المدنى المصرى كما أكد حرص الجانب السعودى على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكة الفعالة مع وزارة الطيران المدنى المصرى وشركاتها التابعة بما يخدم الطرفين فى ومختلف المجالات الخاصة بصناعة النقل الجوى.

وفى ختام اللقاء اهدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى درع الوزارة إلى الدكتور عصام سعد وزير الحج والعمرة.