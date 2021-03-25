وزيرا الهجرة والرى يعقدان لقاء مفتوح مع الشباب الدارسين بالخارج

كتب محمود راغب

استضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطى، حيث تم عقد لقاء مفتوح مع شباب الدارسين بالخارج، عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة أهم القضايا المصرية في الوقت الراهن والاستماع إلى وجهات نظر الشباب الدارسين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.