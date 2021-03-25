اليوم السابع
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هبوط أسهم أوروبا فى ظل ضبابية تكتنف آفاق النمو

الخميس، 25 مارس 2021 10:47 ص
هبوط أسهم أوروبا فى ظل ضبابية تكتنف آفاق النمو أسهم أوروبا - أرشيفية
رويترز

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هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إذ زاد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد عقب جولة جديدة من القيود الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في منطقة اليورو وتضرر الأسهم الصينية جراء مخاوف تنظيمية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، فيما قادت أسهم النفط والغاز والبنوك والتجزئة الانخفاض.

وتلقت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم ضربة بعد عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا الصينية بفعل مخاوف من إلغاء إدراجها في بورصات أمريكية، بينما شهدت ألمانيا أكبر زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا منذ التاسع من يناير.

وتراجعت أسهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية أيضا والتي تعرضت لهجوم 3.2 بالمئة.

 

 

 


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