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"نور حياة" أجرت الكشف الطبى على عيون 14 ألف شخص خلال مارس

الخميس، 25 مارس 2021 03:58 م
"نور حياة" أجرت الكشف الطبى على عيون 14 ألف شخص خلال مارس قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة
كتب مدحت وهبة

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تستمر قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، عملها فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقرية قاى بمحافظة بنى سويف، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وكفر سعد بمحافظة دمياط، وكفر سنباط بمحافظة الغربية، وجزيرة محروس بمحافظة سوهاج.
 
من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق  تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية تستقبل على مدار اليوم الخميس وغدا 3500 مواطنا فى السبع محافظات، وتجرى كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تسليم المرضى العلاج من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.
 
وأضاف أن الصندوق نظم 4 قوافل خلال الشهر الجارى، قدمت الخدمة الطبية لنحو 14 ألف مواطن خلال الشهر الجاري في 12 محافظة، وتم صرف العلاج لـ 4200 مريض وتسليم 7000 نظارة طبية.. وإجراء 700 عملية مياه بيضاء، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على توفير الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الأولى بالرعاية، طبقا لقواعد البيانات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالمبادرة، وكذا الحالات الواردة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.
 
وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، لإجراء الكشف المبكر عن هذه المسببات وتوفير العلاج والعمليات الجراحية للمرضى فضلا عن توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية مجانا.
 
ويذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

تحيا مصر مبادرة نور حياة اخبار مصرية

تحيا مصر

مبادرة نور حياة

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