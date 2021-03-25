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مواصلة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. وتعليق الملاحة مؤقتًا.. صور

الخميس، 25 مارس 2021 10:49 ص
مواصلة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. وتعليق الملاحة مؤقتًا.. صور أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمى، صدر قبل قليل، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 131 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله.

وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160طن.

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (1)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (1)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (2)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (2)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (3)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (3)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (4)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (4)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (5)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (5)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (6)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (6)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (7)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (7)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (8)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (8)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (9)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (9)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (10)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (10)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (11)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (11)

 

أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (12)
أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس (12)

 


قناه السويس

سفينه قناه السويس

جنح سفينه في قناه السويس

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