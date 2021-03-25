وأوضح حاكم إقليم بينى فى ولاية شمال كيفو، دونات كيبوانا، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، تعرض قرى "سامبوكو وتشانى-تشانى وكابوكا" لهجمات شنتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة وقتلوا بالسكاكين 12 شخصا وخطفوا عددا آخر غير معروف من السكان، مشيرا إلى مقتل خمسة أشخاص في كمين استهدف سيارتين كانوا على متنهما أثناء مرورهم على طريق كاسيندي المؤدّي إلى الحدود الأوغندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" .

وقال ماثى كوراثويوى، المسؤول فى المجتمع المدنى فى سامبوكو، إن الجيش شن هجوما مضادا أسفر عن تحرير عشرة رهائن، وسقط 15 قتيلا، أحدهم عسكرى.

يشار إلى أنه قتل أكثر من 1200 مدنى فى هجمات نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 2017 فى منطقة بينى، وهذه الحصيلة تجعلها المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 جماعة مسلحة لا تزال ناشطة فى شرق الكونغو الديمقراطية.

