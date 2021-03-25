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مصر تشارك فى قمة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

الخميس، 25 مارس 2021 08:28 م
مصر تشارك فى قمة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء نائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزا خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسى
كتب : أحمد جمعة

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عُقِدت اليوم الخميس، القمة الثلاثين للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث مَثَلَ الرئيس عبد الفتاح السيسى السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا افتتح أعمال القمة، حيث تناول أهم التقارير التي عرضت على قمة الآلية في فبراير 2020، والتي قدم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير المراجعة الطوعي لمصر مسلطاً الضوء على أوضاع الديمقراطية والحكم الرشيد والتقدم المحرز على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الدول الأفريقية الأُخرى.

 


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