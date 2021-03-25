مشترى تغريدة تويتر الأولى يصفها بالموناليزا.. وخبراء: تغريدات ترامب أهداف استثمارية

كتبت: نهال أبو السعود

يرى مشترى تغريدة تويتر الأولى لمؤسسها جاك دورسى، مقابل 2.9 مليون دولار، أنها استثمار حكيم، حيث قال سينا استافى من ماليزيا: "إنها قطعة من تاريخ البشرية فى شكل أصل رقمى.. من يدرى ماذا سيكون ثمن أول تغريدة فى تاريخ البشرية بعد 50 عامًا من الآن".

ووفقا لتقرير بى بى سى، قارن استافى تغريدته المكتسبة حديثًا بالموناليزا ليوناردو دافنشى، ويتفق الخبراء على أن أول تغريدة من مؤسس تويتر على منصته الخاصة تعد من الأصول القيمة للغاية.

وتم نشر تغريدة جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، التى تقول "فقط إعداد تويتر الخاص بي"، لأول مرة فى 21 مارس 2006 وباعها دورسى فى المزاد العلنى لصالح مؤسسة Give Directly's Africa Response الخيرية.

اشترى استافى، الرئيس التنفيذى لشركة العملات المشفرة Bridge Oracle، التغريدة باستخدام "ايثر"، وهى عملة منافسة لعملة البيتكوين، وتم بيعها كرمز غير قابل للاستبدال ويرمز لها بـ(NFT)، وهى شهادة رقمية فريدة تشير إلى من يملك صورة أو مقطع فيديو أو أى شكل آخر من الوسائط عبر الإنترنت.

وأصبحت NFTs تحظى بشعبية كبيرة هذا العام، مع بيع الأعمال الفنية الرقمية باهظة الثمن أيضًا بهذه الطريقة.

وقال استافى البالغ من العمر 29 عاما: "أعتقد أنها سوق ناشئة وهى مجرد البداية. يمكن تداول جميع أشكال الفنون الرقمية والإبداعات مثل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو والتغريدات ومنشورات المدونات فى شكل NFT"، وأضاف أن مستثمريه وزملائه "يقدرون حقًا ويسعدون بهذا الاستثمار لأنهم يعرفون القيمة والسعر المستقبلى لهذا NFT بالذات وتأثيره على وسائل التواصل الاجتماعى".

فى حين أن الثمن المدفوع للتغريدة آثار دهشة بعض الخبراء إلا أن البعض الآخر يرى أنها استثمارا ذكيا، قالت كاثى هاكل، خبيرة وسائل التواصل الاجتماعى: "هناك طريقة لتوضيح ذلك وهى أن امتلاك هذه التغريدة الأولى يمكن مشاهدته فى المستقبل تقريبًا مثل الإصدار الأول من كتاب نادر"، وأضافت: "تويتر كان إيذانا بعصر جديد من التواصل وأطلقت هذه التغريدة ذلك".

ووفقا للتقرير، يعتقد البعض الآخر أن عدد من تغريدات دونالد ترامب المثيرة للجدل كرئيس للولايات المتحدة قد تصبح أهدافًا استثمارية فى المستقبل.