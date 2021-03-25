محافظ الفيوم: إعداد مخطط عمرانى لقرية تونس يتواءم وطبيعتها الريفية

الفيوم - رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع، ووفد وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع السياحية، أفضل السبل والآليات لتطوير قرية تونس بمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتورة منى سليمان رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الفيوم ومستشار محافظ الفيوم للتخطيط العمراني، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، والمهندس كريم إبراهيم ممثل إحدى شركات تنمية المجتمعات الكاملة، ونائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ومدير ادارة السياحة بالديوان العام، ووفد من ممثلي المجتمع المحلي بقرية تونس ضم، السيدة مريم فان إسو الهولندية، والسيد لانس ليندبري الأمريكي، ومحمود الشريف رئيس مجلس إدارة جمعية الخزافين، وإبراهيم عبلة مدير مركز الفيوم للفنون "متحف الكاريكاتير"، والدكتور أحمد المفتي مالك أحد الفنادق بالقرية، وعدد من المهتمين بالشأن التنموي بالقرية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع ـ جاء تفعيلاً لزيارة محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة للقرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول عرض مطالب ومشكلات أهالي قرية تونس، والتحديات التى تواجه التنمية الشاملة بها، وآليات تجاوز تلك التحديات، والبحث عن الحلول الإيجابية لكافة المشكلات بالقرية من نظافة، وتطوير بنية تحتية من طرقٍ ومبانٍ وخدمات عامة، بما يتوائم وطبيعة القرية الريفية، ووسائل المحافظة على هوية المكان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الرؤى المختلفة لتنمية قرية تونس، مع المحافظة على البعدين البيئي والجمالي لها، وآليات استغلال الميزات النسبية للموقع، وتطوير المهن اليدوية والتراثية بها، والعمل على الارتقاء بالمنتجات الحرفية بالقرية، والتوسع في فتح ورش جديدة لصناعة الخزف، وكذلك مدارس تعليم تلك الصناعة، وتقنين أراضى أملاك الدولة، والاشتراطات البنائية بالقرية.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن مطالب أهالي قرية تونس مطالب مشروعة للارتقاء بقريتهم ذات الميزات النسبية المتنوعة، مؤكداً على أهمية العمل كفريق متكامل للوصول إلى تلبية تلك المطالب وهذه الاحتياجات بشكل مناسب يتلائم وطبيعة المنطقة الريفية، مع وضع خطة واضحة المعالم للعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة، بجانب مسئولي التضامن الاجتماعي، ومسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى سرعة عقد لقاء في أسرع وقت بين أهالي القرية ومسئولى التضامن الاجتماعي لوضع رؤية واضحة لإنشاء كيان مؤسسي لتنمية قرية تونس.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية إعداد مخطط عمراني لقرية تونس، بشكل محدد ومقومات واضحة، يتوائم وطبيعتها الريفية والسياحية، مع الاهتمام بالوضع المؤسسي خلال تنفيذ أعمال التطوير بالقرية، والتشبيك المتبادل بين القطاعين الحكومي والمدني بجانب القطاع الخاص، من خلال العمل التشاركي لجعل القرية مقصداً سياحياً متنوعاً عالي الجودة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تطوير قرية تونس من خلال إحكام التعامل ووضع التشريعات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقرية بما يحفظ هويتها، فضلاً عن توفير الخدمات ووضع القواعد المنظمة للاستثمار بالقرية، والحفاظ على الكيان القائم، والعمل على الامتدادات العمرانية، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة تنمية شاملة للقرية خلال 3 أشهر بالتنسيق والتشارك بين كافة الجهات المعنية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية إعداد اللافتات الإرشادية الخاصة بجميع المناطق السياحية والأثرية بما يتوائم وطبيعة كل مكان، فضلاً عن تأهيل خدمات الكهرباء، وتوفير مكتب بريد، وتطوير شوارع قرية تونس بما يحفظ هويتها البيئية والريفية، مثلما سيتم تنفيذه بطريق مدق وادى الحيتان، بعد معاينته بواسطة مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب محافظ الفيوم، أن قرية تونس بها العديد من الصناعات الحرفية والبيئية المتنوعة، ويأتي على رأسها صناعة الخزف، لافتاً إلى أهمية تنظيم معارض لتلك المنتجات بالمعارض المختلفة، مع تنظيم معرض دائم بالقرية، وتبنى المحافظة لتلك المعارض للتسويق والترويج لهذه المنتجات، موضحاً أن القرية تشارك بمعرض نادي الزهور بالقاهرة الذي ينطلق اليوم.

وأكد نائب المحافظ، أنه يجب أن لا تستأثر حرفة دون أخري بالعرض في فعاليات المعارض المختلفة، فبجانب أعمال الخزف توجد أعمال الفخار، والسجاد اليدوي، وأعمال جريد النخيل، وغيرها من الحرف اليدوية، لافتاً إلى أهمية دعم تلك الصناعات من قبل الجهات المعنية، وتنظيم الدورات التدريبية وإقامة ورش العمل لإتقانها، موضحاً أن العديد من الهيئات تعمل بشكل متكامل لدعم الحرف اليدوية بقرية تونس وغيرها من القرى، من خلال وزارة السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد، وصندوق التنمية الصناعية من خلال مبادرة "صنايعية مصر".

ولفت نائب المحافظ، إلى أنه تم إعداد بيان تفصيلى لقرية تونس، بشأن ملف التقنين، وتمت مراجعة كل قطع الأراضى الخاصة بأملاك الدولة بالقرية، مع وضع العديد من الاعتبارات خلال وضع ملف التقنين للدراسة لميزات القرية المتنوعة، وقام مسئولوا مركز ومدينة يوسف الصديق بالرفع المساحى لتلك الأراضي بالقرية، كما يتم العمل على تكثيف أعمال النظافة بالقرية، مع وضع صناديق لجمع القمامة تتوائم والمظهر البيئي والسياحى لها، لجعل القرية متكاملة الخدمات مع مدها بماكينات الصراف الآلي ATM، حيث تمت الموافقة على أحد المواقع بالقرية من قبل أحد البنوك، وجار توفير مواقع أخرى.

ومن جهتها، قالت مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع السياحية، أنه رغم التحديات ومواجهة فيروس كورونا إلى أن العمل بالقطاع السياحى يسير بخطى متسارعة، وخاصة في قطاع السياحة الداخلية لتنمية الأماكن السياحية برؤية جديدة ومختلفة ومنها قرية تونس، لجعلها منطقة جذب سياحي، من خلال تسليط الضوء على ميزاتها النسبية وأنشتطها المتنوعة وتطور منتجاتها.

وأكدت على أهمية مواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمى وإنشاء منصات ألكترونية للتسويق والترويج لمنتجات القرية، والعمل على تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على تنظيم سلسلة معارض "تراث مصر" مع اتاحة الموقع بشكل مجاني لعرض المعروضات التراثية، مع فتح المواقع الأثرية والمتاحف للعرض، مع وجود ورش حية بالمعارض، لافتةً إلى أهمية إعداد فيلم وثائقي عن قرية تونس.

ومن جهتهم إستعرض أهالي قرية تونس بعض المشكلات والمطالب التى تتصل بالتلوث السمعي وبيئي، وحركة المركبات بالقرية، وتنظيم عمليات المرور، والتوعية المجتمعية، والتسويق للمنتجات، وتوفير الخدمات العامة، وظهور الأنشطة التى لا تتوافق وطبيعة القرية، والعمل على إطلاق مبادرة للنظافة بالقرية، بمشاركة جميع الفئات العمرية، فضلاً عن نشر التوعية بأهمية الحرف اليدوية بالمدارس.

وعقب الاجتماع قام نائب محافظ الفيوم، ووفد وزارة السياحة والآثار، بزيارة تفقدية لمتحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، للوقوف على آخر الأعمال به، والعمل على الترويج له من قبل الوزارة