محافظ أسوان: إنشاء جبانة جديدة ببنبان وافتتاح مكاتب بريد بعد التطوير

أسوان – عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التى يعانى منها المواطن الأسوانى، وفى إطار ذلك وجه المحافظ بقيام التخطيط العمرانى برفع وتحديد مساحة من أراضى الدولة لتخصيصها من أجل إنشاء الجبانة العمومية الجديدة بقرية بنبان على أن تبعد عن الطريق الرئيسى بمسافة 500 متر.

وكلف بتشكيل لجنة متخصصة تضم الجهات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن دائرة مركز ومدينة أسوان للمعاينة الميدانية للجبانة الجديدة التى تم إنشاؤها أمام منزل كوبرى خزان أسوان البديل الجارى إنشاؤه فى الجانب الغربى للمدينة، وذلك للوقوف على الخدمات المطلوب توافرها وذلك لتفعيل الدفن فيها مع غلق جبانة أسوان القديمة وأيضاً جبانة السيد البدوى بعد امتلؤها وزيادة منسوب المياه الجوفية بهما.

كما شهد الاجتماع دراسة تحويل مشرحة أسوان العمومية لموقع بديل نظراً لتواجدها حالياً وسط منطقة سكانية ذات كثافة عالية ، بجانب وقوعها فى أحد المحاور الرئيسية للمدينة.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لمدير عام البريد للإسراع بإفتتاح مكتب بريد قرية كروسكو بمركز نصر النوبة، بجانب افتتاح مكتب بريد حى وسط مدينة كوم أمبو عقب إنتهاء أعمال التطوير والتحديث بهما وذلك لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف التكدس والتزاحم عن مكاتب بريد أخرى حرصاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.