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لحظة القبض على المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش.. فيديو

الخميس، 25 مارس 2021 04:05 م
لحظة القبض على المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش.. فيديو طفل مستشفى أبو الريش
كتب عبد الرحمن سيد

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رصد فيديو للأجهزة الأمنية، لحظة القبض على سيدة وشريكها فى خطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب، وتم اقتيادهما إلى القسم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين.

 

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

واستمعت «النيابة العامة» إلى شهادة والدة الرضيع الذى خطفه المتهمين يوم 21 مارس الجارى، بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، حيث استوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذته منه بدعوى البدء فى إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وعندما عادت تبينت خطف الطفل.

12853-المتهمين
المتهمين

الطفل مع والديه

الطفل مع والديه

وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

كما أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهميْنِ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

الشرطة النسائية تسلم الطفل والدته
الشرطة النسائية تسلم الطفل والدته

 

والدة الطفل
والدة الطفل

أبو الريش

السيدة زينب

طفل مستشفى أبو الريش

خطف طفل

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