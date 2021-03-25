اليوم السابع
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كيف يساهم مركب الريسفيراترول بضبط مستويات ضغط الدم؟

الخميس، 25 مارس 2021 04:00 ص
كيف يساهم مركب الريسفيراترول بضبط مستويات ضغط الدم؟ ارتفاع ضغط الدم
ندى سليم

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ارتفاع ضغط الدم ينتج عنه العديد من المضاعفات الصحية، لذا لابد من الحفاظ دائما على مستويات ضغط الدم الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائى صحى. طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

بعض الاطعمة التى تعمل على خفض الدم
بعض الاطعمة التى تعمل على خفض الدم

وأكد باحثون من كينجز كوليدج لندن،  وجود بعض الأطعمة التي لابد من إضافتها الى نظامك الغذائي من أجل ضبط مستويات ضغط الدم بجسمك، بسبب احتوائها على مركب نباتي، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس، فإن الريسفيراترول، وهوعبارة عن مركب نباتى طبيعى تتعدد مصادره التى تشمل العنب والتوت والفول السوداني والشوكولاتة الداكنة، يعد من أبرز الأطعمة التي تعمل على ضبط ضغط الدم، حيث يملك خصائص لصحة القلب وضبط مستويات ضغط الدم، كما ثبت حمايته من السكتة الدماغية وفشل القلب، لأنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة.

وأكدت الدراسة أن الريسفيراترول ساهم في خفض ضغط الدم عن طريق تحفيز أكسدة البروتين، كما أنه يعمل على حماية الخلايا العصبية من الشيخوخة والسرطان.

وتوصل الباحثون إلى أن تناول مركب الريسفيراترول ساهم في تراجع ارتفاع ضغط الدم بنحو 20 ملم خلال قراءات ضغط الدم .

وأكدت الدراسة على أهمية تجنب الملح في نظامك الغذائي، حيث يتكون من الصوديوم ، وهو معدن يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة، وقد يكون سبب رئيسى فى ارتفاع ضغط الدم.

و أوصت الدراسة بتجنب بعض الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة المملحة والأطعمة المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والشوربات المعلبة واللحوم الباردة التي تسهم جميعها  في ارتفاع ضغط الدم.


ارتفاع ضغط الدم

فوائد الشيكولاتة الداكنة

فوائد الفول السودانى

امراض القلب

الريسفيراترول

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